Ao 'Mergulho', um bar com muitas supresas

Mesmo sem estar hospedado, no Hub New Lisbon pode desfrutar de uma bebida e divertir-se numa piscina de bolas gigante.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:56

É um hostel de referência em Lisboa, mas o Hub New Lisbon tem muito mais para oferecer. Com a promessa de uma experiência diferente, o espaço está de portas abertas ao público – mesmo para quem não esteja hospedado –, no n.º 150 da rua do Século. As salas do piso inferior do hostel estão prontas a receber quem quiser entrar e desfrutar de um fim de tarde/noite com muitas surpresas.



Além do bar, há salas de jogos (snooker, matraquilhos e beer pong) e de convívio, assim como o ex-líbris do Hub New Lisbon: uma piscina de bolas gigante. Se recorda com saudade (ou com um bocadinho de inveja dos mais novos) os mergulhos nas piscinas de bolas em parques de diversão infantis, este é o espaço para si.



Pode de facto dar ‘mergulhos’ e deixar-se afundar entre milhares de bolas brancas. Mas atenção: aqui não se pode beber. Ainda assim, pode tentar encontrar um patinho de borracha na piscina de bolas e ganhar uma cerveja grátis! Os espaços estão abertos ao público até à meia-noite.



Ainda de referir que, até ao final do verão, o Hub New Lisbon está a promover uma iniciativa de ‘Flash Tatoo’, em que pode fazer uma tatuagem no hostel (entre 30 e 50 euros).



Notas positivas para os preços baixos das bebidas (cocktails a 4 euros e cerveja entre 1,5 e 3 euros) e para a simpatia do staff. Para experimentar, fazer novos amigos e voltar.