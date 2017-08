Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barkley Marathons: a corrida mais difícil do mundo

Desde 1986 apenas 18 atletas conseguiram terminar a prova.

Por Mário Figueiredo | 17:55

A barkley marathons é uma corrida, quase clandestina, que é considerada a mais difícil do mundo. É disputada no Tennessee (EUA) em cinco voltas de 32 km cada. Na edição deste ano, apenas um atleta concluiu a prova, em 59h30.53.



Esta corrida é limitada a 40 atletas. Não há percurso marcado. Apenas a meta e a chegada estão assinaladas; em mais de dois terços do percurso não há qualquer trilho. Os atletas não podem usar GPS e têm de cumprir 13 controlos (livros escondidos em baixo de rochas e junto a árvores) ao longo de cada volta que tem o tempo limite de 13h20.



Não há abastecimentos. Perante tamanhas dificuldades que são colocadas aos participantes não é de estranhar que desde 1986 apenas 18 atletas tenham terminado esta corrida. Na edição de 2017 apenas um, John Kelly, cortou a meta em 59:30.53 horas. Gary Robbins ainda terminou com 60:00.06 horas. Acabou desclassificado por seis segundos. O ‘inventor’ desta corrida, ou anti-corrida como ele gosta de lhe chamar, é Gary Cantrell. Um ‘runner’ desde 1979, fumador e com um aspeto típico de homem da montanha, com longas barbas e camisa aos quadrados. "Boa sorte, otários" é o que costuma dizer aos atletas quando estes partem.



Mas se para correr no Mont- blanc é preciso angariar pontos e pagar uma inscrição superior a mil euros. Na Barkley Marathons a inscrição é de pouco mais de cerca de 1,5 euros. Mas há sempre uma exigência. Já foi uma camisa branca. Já foi uma matrícula de carro do país de origem e este ano, para garantir a inscrição, era necessário levar ao organizador um par de meias com as pontas dos dedos douradas.



É este misticismo, que existe em torno do organizador, do local do evento e das dificuldades extremas, que projeta a corrida. Há inclusivamente um documentário. Uma corrida singular para atletas especiais. Bons treinos!