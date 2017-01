Brela, um pequeno paraíso perdido na Croácia

Relaxar e beber um copo com um pé dentro de água

Viajar até à Croácia no verão pode ser uma lotaria meteorológica, mas faça chuva ou sol – ou até trovoada – é certo que a temperatura não desce muito dos 30 graus. E se durante o dia, com ou sem nuvens e aguaceiros, a ida à praia é sempre garantida, as noites convidam a um agradável serão num dos bares em que se pode beber um copo com um pé dentro de água. Brela é familiar, mas a poucos quilómetros, em Makarska, há discotecas e agitação. Por toda a região estão garantidos os sorrisos dos croatas, que sabem receber.



Se não vai viajar com o tempo contado, o ideal é mesmo apanhar um voo para Zagreb e, depois, de carro ou de comboio, percorrer a costa da Croácia. Pelo caminho até Brela encontra os famosos lagos de Plitvice, que mais parecem saídos de um postal, Split, a cidade onde tudo acontece e de onde pode apanhar um barco para as ilhas. Aí, há destinos para todos os gostos.



Se procura agitação, apanhe o ferry para Hvar, a ilha das celebridades. Se quer silêncio e descanso tem à sua escolha Vis, Mjlet ou Brac.



Em qualquer uma das escolhas a beleza é garantida e a única dificuldade é mesmo os nossos olhos adaptarem-se ao azul tão límpido do Adriático.





A água é cristalina, quente q.b. e não é preciso lutar com o vizinho do lado para se conseguir um espacinho para a toalha à beira-mar.Não é por acaso que a praia de Punta Rata, em Brela, costuma figurar entre as mais paradisíacas da Europa. A beleza desta pequena localidade, situada na riviera Markarska, na Croácia, fala por si. É verdade que não há muito para fazer além de mergulhar, apanhar sol e comer, mas se a ideia é conseguir umas férias descansadas, então este é o sítio certo.Com as montanhas a envolverem a praia, o cenário é idílico e o barulho da leve rebentação do Adriático é apenas quebrado a espaços pelo senhor que vende melancia, maçarocas de milho e bolas de berlim de chocolate. O único senão são as pedras em vez da areia branca. Mas tudo o resto vai compensar...