Casa do Lagar oferece turismo rural de luxo

Com sete quartos que preservam testemunhos de um lagar, assim como o bar, na Casa do Lagar pode usufruir de uma piscina, de comodidades para churrascos e ainda de um terraço para banhos de sol. O atendimento é feito pelo casal dono da propriedade, que lhe confere uma hospitalidade familiar e tipicamente beirã.

Quando o portão se abre e nos deparamos com uma imponente casa construída à base de pedra, estamos longe de imaginar o luxo que ela esconde e o requinte que ostenta – é a Casa do Lagar, em Vila Nova de Tazem, Gouveia, no distrito da Guarda.O edifício, que durante décadas serviu como posto transformador de azeitonas em azeite, foi recuperado em 2008 por Alfredo Carvalho e transformado num empreendimento de turismo rural capaz de encantar as pessoas que gostam de relaxar no campo e, ainda por cima, com uma vista privilegiada para a serra da Estrela.Aliás, a centralidade desta unidade hoteleira, aliada à originalidade e ao atendimento de proximidade, é o seus principal atributo e contribui para a sua boa taxa de ocupação – por isso, reserve sempre com muita antecedência. Fica a 30 quilómetros da Covilhã, a 24 de Viseu, 39 da Guarda e a 41 da Torre, o ponto mais alto de Portugal continental.