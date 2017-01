Correr com gripe

Já no que respeita ao treinos, deve reduzir a intensidade e correr com várias camadas de roupa. Pode recorrer ao conforto do ginásio, evitando as mudanças de temperatura. Se pratica a atividade física na rua, tem de ter uma muda de roupa seca para quando termina o treino. Nos dias de maior frio pode até optar por adiar os alongamentos e antecipar o banho. Um banho quente seguido do conforto do lar, evitando o frio e as mudanças repentinas de temperatura que podem conduzir a uma recaída. Bons treinos e não se esqueça de traçar novas metas para 2017!



Para precaver esta paragem, o ideal é preparar o organismo. A vacina contra a gripe é um dos primeiros passos. Uma alimentação variada e cuidada, reforçada com um ou outro suplemento vitamínico, ajuda a manter o sistema imunológico mais forte e, assim, a doença bem longe.

Entrámos na época das gripes e a questão de muitos dos amantes da atividade física é se devem continuar ou não a treinar. Mesmo com os sintomas da gripe é possível manter os treinos diários, mas é preciso adotar alguns cuidados. A gripe é um sinal claro de que o organismo está debilitado. É uma infeção respiratória que causa corrimento no nariz, dores de garganta, tosse, febre e mal-estar.Se já estiver numa fase adiantada da doença com um quadro de febre e dores de garganta intensa, o melhor é mesmo não treinar. A gripe é um processo infeccioso e debilita a resistência imunológica. O seu organismo está frágil e é preciso ter energias para combater os microrganismos causadores do problema.Se ainda está nos primeiros sintomas de gripe ou tem uma constipação simples, pode treinar mas deve obrigatoriamente reduzir a intensidade do esforço. Evite a participação em competições, pois o organismo está debilitado. Deve ter um cuidado extra com a hidratação e beber muita água.