Costa da riviera italiana em postais ilustrados

A singularidade do parque é ajudada pelo aparente isolamento da cada uma das terras, já que todas as ruas são pedonais e não há trânsito automóvel. Em 2011, enxurradas impressionantes causaram mortes e danos consideráveis que obrigaram ao encerramento de trilhos que ligam as terras, mas a beleza, essa, permanece inviolável.Em todo o Parque Nacional das Cinque Terre há mais de 120 km de trilhos destinados aos amantes da Natureza. É importante verificar o estado do tempo e comprar um passe de trekking de dois dias por 14,5 euros por adulto. Há trilhos que ainda estão encerrados na sequência das enxurradas de 2011.O melhor que tem a fazer é comprar um passe, para um ou dois dias, que lhe permite fazer as viagens de comboio que bem entender, entrar e sair em cada uma das cinco terras e escolher o seu ritmo. O preço por dia fica perto dos 13 euros por pessoa.As carruagens são agradáveis, com uma mistura de turistas e habitantes locais, com uma lotação que depende da estação do ano. Os horários seguem a lógica latina e tentam cumprir o intervalo máximo de 30 minutos entre comboios.A viagem entre cada um dos apeadeiros é inferior a 10 minutos. Apesar de o percurso incluir muitos túneis, é à janela que deve tentar assegurar lugar.