Docealhada e o Doce Real

Os ingredientes são trabalhados pelo casal, que segue as mais tradicionais receitas e métodos, para garantir que o produto final seja de excelência.E a prova disso não se fica apenas pela ‘coroação’: os proprietários não têm mãos a medir para tantos pedidos, especialmente em alturas como o Dia de Reis, em que o bolo-rei volta a ser dono e senhor das nossas mesas.A Docealhada situa-se na Mealhada e está aberta de segunda a sábado. Cada bolo-rei custa 15 euros por quilo.

No mundo dos doces desta época, há sempre um bolo que se destaca. Mas até mesmo entre os bolos-reis tem de haver um que é mais ‘rei’ do que os outros.E em termos de doçaria, a coroa vai mesmo para o bolo-rei da Docealhada, uma pastelaria familiar que conquistou o ouro neste ‘campeonato’ real, atribuído pela Associação de Comércio e Indústria de Panificação.Segundo os donos, Luís Moutinho e Manuela Amorim, o segredo do melhor bolo-rei de Portugal é simples: matérias-primas de qualidade.