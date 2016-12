Em Brisbane, o Pai Natal usa calções e chega numa prancha de surf

Sendo a terceira maior cidade da Austrália, com cerca de dois milhões de habitantes, é de esperar que o Natal traga alguma confusão adicional. Mas nem isso consegue afetar a descontração natural dos australianos.



Brisbane, com a sua diversidade cultural e edifícios históricos entre imponentes arranha-céus, exemplifica bem como tudo é uma questão de equilíbrio. Rodeada por magníficos parques verdes e praias de areia branca, a metrópole oferece de tudo um pouco.



No coração da cidade situa-se a famosa Queen Street, destino de compras por excelência, com muitas lojas dedicadas a estilistas e designers locais, assim como grandes centros comerciais. É ainda local de concertos ao vivo, peças de teatro e espetáculos infantis, sobretudo ao fim de semana. Mas quem visita este paraíso das compras não pode deixar de visitar, mesmo ali ao lado, o Jardim Botânico de Brisbane, com plantas exóticas oriundas de todos os cantos do Mundo e um habitual espaço de churrascos.



Para quem preza o contacto com a natureza no seu estado mais puro, o melhor é visitar Flinders Reef e Tangalooma, Moreton Island, a terceira maior ilha de areia do Mundo e uma reserva natural com praias paradisíacas onde é possível observar magníficos corais e peixes coloridos.



Animação dia e noite

As tradições natalícias na Austrália pouco diferem das nossas. Porém, não é incomum ver um Pai Natal de calções e com uma prancha de surf debaixo do braço... Sobretudo em Brisbane, um paraíso para os surfistas.



As férias de Natal coincidem com as férias escolares de verão e com toda a euforia que isso implica. Mais do que prendas, os australianos adoram comprar enfeites natalícios. O exterior das casas é decorado com (muitas) luzes coloridas e os jardins recebem a típica Christmas Bush, uma planta de folhas verdes e flores vermelhas.



Contudo, não há nada capaz de despertar o espírito festivo como os cânticos de Natal (Christmas Carols) que ecoam por toda a cidade, alguns interpretados por artistas bem conhecidos.



Na véspera e dia de Natal, as famílias reúnem-se para uma refeição que inclui peixe fresco e marisco. Já o dia 26 – Boxing Day – é celebrado com amigos e um churrasco na praia.



É verdade que o Natal com neve tem outro encanto... Mas com areia branca e 30ºC sabe ainda melhor! Na cidade australiana de Brisbane, a época festiva é celebrada na praia, com muito calor, mas também com muita tradição.A partir de 9 de dezembro e até ao final de janeiro, a capital do estado de Queensland ganha nova vida. Um dos expoentes máximos da quadra natalícia é The Gold Lotto City Hall Light Spectacular, ou seja, a inauguração da árvore e luzes de Natal em frente ao edifício da câmara municipal onde, todas as noites, são projetados filmes relacionados com a época.Por toda a cidade podem ser escutados cânticos ou observados desfiles de Natal. Na verdade, é quase impossível não nos deixarmos contagiar pelo espírito da quadra, aqui menos dominada pelo consumismo e muito marcada por programas (todos gratuitos) para as famílias, que aproveitam as férias de verão para se divertirem com as crianças.