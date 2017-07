Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fafe, a terra da justiça onde Camilo se inspirou

A mais brasileira das terras portuguesas é procurada pela gastronomia e pelo salto da Lameirinha.

"A senhora de antime é de pedra, e pesa com a charola vinte e quatro arrobas [360 kg]. Os mais possantes moços da freguesia pegam ao banzo do andor. Aconteceu, anos há, ser um dos que puseram ombro ao andor mal visto dos outros, e de um principalmente. Ao dobrar de uma esquina o moço odiado sentiu-se vergar sob as 24 arrobas de pedra e morreu instantaneamente esmagado. O principal inimigo do morto foi logo conhecido e varado por uma choupada, que lhe fez espirrar o sangue e a vida à charola da imagem. Tirem disto a limpeza de consciência e religiosidade daqueles sujeitos que ali vão dar testemunho de seu fervor, com a Senhora de pedra aos ombros!".



Foi em ‘As Memórias do Cárcere’ que Camilo definiu os dois pilares que, do ponto de vista social, sustentam estas terras: A Justiça e a Senhora de Antime. Mas há também a Senhora das Neves, na Lagoa, onde na sexta-feira anterior ao último sábado de agosto os crentes vão colocar a imagem da Virgem na cabeça para que Ela lhes tire o diabo do corpo, estafermo que andava à solta desde o S. Bartolomeu do Rego, paróquia do concelho de Celorico, mas integrante do arciprestado de Fafe.



Esta é a terra da Justiça, como se confirma pelo monumento erguido junto ao Tribunal e pelo velho slogan ‘Com Fafe ninguém fanfe’, que vem dos tempos das Cortes, em que os homens de Fafe eram conhecidos pela sua forma viril e frontal de resolver as questões.



Mas são muitas as razões para uma visita à terra mais brasileira de Portugal – entre 1875 e 1925, os emigrantes no Brasil construíram em Fafe mais de cem casas. Ao património histórico e cultural alia- -se uma paisagem que merece passeios e contemplações.



Podemos começar na igreja românica de Arões, o único monumento nacional deste concelho, e terminar nos píncaros de Várzea Cova, na casa mais estranha do Mundo, construída em 1974 entre quatro penedos.



O ideal é fazer com que a hora de almoço coincida com uma paragem na cidade e que o tempo permita degustar a tradicional vitela assada na Tasca da Esquiça. E terminar com uma cavaca ou uma fatia do pão de ló de Fornelos.



As frondosas margens da barragem da Queimadela garantem uma tarde bem passada. E ainda pode subir ao famoso salto da Lameirinha, o ‘momento’ do Rali de Portugal.



Herança arquitetónica dos brasileiros de torna viagem

É na cidade de Fafe que se encontram alguns dos mais belos exemplares da arquitetura trazida para o nosso país, em finais do século XIX, pelos brasileiros de torna viagem. A mais monumental dessas casas é a que abriga o hospital da cidade.