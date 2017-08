Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival da Sardinha, na zona ribeirinha de Portimão

Iguaria típica no prato ou no pão.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 18:53

No prato ou no pão. A sardinha vai voltar a ser rainha em Portimão. O tradicional Festival da Sardinha realiza-se de 2 a 6 de agosto, na zona ribeirinha da cidade algarvia, onde se poderá degustar esta iguaria típica, com animação musical garantida.



A sardinha pode ser degustada nos restaurantes mais antigos e tradicionais desta zona da cidade, que vão ter a insígnia ‘Aqui há Sardinha!’. Os preços variam entre estabelecimentos mas a dose de sardinhas ronda os 10 euros, com salada e batata cozida. São eles os restaurantes À Ravessa, Casa Bica, Dona Barca, Forte e Feio, O Meco, Retiro do Peixe Assado, Ú Venâncio e Zizá. "São mais de dois mil lugares sentados, repartidos por oito restaurantes", garante a Câmara de Portimão, que organiza o evento há vários anos.



Quem preferir a sardinha assada com pão caseiro volta a ter à disposição dois pontos de venda junto à antiga lota, com sardinhas à unidade com pão e bebida a 3,50 euros. As coletividades locais GEJUPCE Portimão e Boa Esperança Atlético Clube Portimonense serão as responsáveis por estes pontos de venda.



A nível musical, a animação começa no dia 2 com Aurea, que apresenta o seu novo álbum ‘Restart’. O programa continua com o artista algarvio Reflect (3), o grupo musical Átoa (4), a fadista Cuca Roseta (dia 5) e termina com o espetáculo e boa disposição do compositor, produtor e cantor João Só (6). No coreto haverá ainda muita animação diária.



Feira raiana com muitas atividades, em Idanha-a-Nova

Produtos da terra, gastronomia, exposições, folclore, tauromaquia, sessões de cozinha ao vivo, workshops, compõem o programa da XXI Feira Raiana, que decorre até dia 30. No cartaz musical, destaque para os D.A.M.A (hoje) e Tony Carreira (amanhã).



Viagem medieval, em Santa Maria da Feira

É já no dia 2 de agosto que começa em Santa Maria da Feira mais uma edição da Viagem Medieval, o maior evento de recriação histórica medieval do País, atraindo diariamente 50 mil visitantes. Nesta edição regressa-se ao ano de 1325, com a recriação de episódios do reinado de D. Afonso IV, O Bravo. Do programa fazem parte combates, mercado, danças e cantares, gastronomia. A Viagem Medieval decorre até dia 13.