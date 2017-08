Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grândola encontra no turismo e na história as suas maiores riquezas

Além do povo, quem mais ordena são as tradições e o vasto território.

Por Pedro Galego | 18:53

Sobre a fraternidade, a Liberdade e a Solidariedade, valores que desde sempre nortearam a vida da Vila Morena, deixou Zeca Afonso o legado na senha da Revolução dos Cravos. Hoje, Grândola é uma localidade virada para as suas tradições e para o vasto património, sobretudo natural, que compõe este concelho do litoral alentejano.



As praias estão classificadas como das melhores do território nacional. O difícil é escolher uma nos cerca de 50 quilómetros de areal entre Melides e Troia. Certamente, se não conhece, já ouviu falar da Comporta, do Carvalhal, ou da praia da Galé, e todas merecem uma visita e um momento de pausa com o Atlântico e a Serra da Arrábida, do outro lado do estuário do Sado como pano de fundo. Reserve para este passeio as primeiras horas da manhã, ou as últimas antes do pôr do sol.



Na sede de concelho é impossível não reparar no grande mural que presta homenagem a ‘Grândola Vila Morena’, um símbolo não só musical como também político do País. Passe pela praça D. Jorge, no centro histórico, onde se situavam o tribunal, a cadeia, o celeiro da comenda, a Misericórdia e o antigo hospital. Pode ainda visitar o Museu de Arte Sacra, que fica na Igreja de São Sebastião, do séc. XVI, e integrado na rede artística da Diocese de Beja, alberga uma exposição permanente sobre a valiosa arte sacra existente no concelho, a par de mostras temporárias. Há ainda um roteiro arqueológico para os mais entusiastas desta temática, com o ponto mais relevante a ficar na península de Troia, onde há vestígios de um complexo industrial de salga de peixe constituído por diversas fábricas com tanques da época romana, e de uma basílica paleocristã com pinturas murais. Um raro património que pode ser visitado, com marcação, com atividades para crianças, passeios organizados, experiências à volta da cultura romana. Reserve ainda tempo para conhecer as planícies e a serra de Grândola, pontuada pelo montado e descubra também o Centro de Ciência Viva das Minas do Lousal.



Fica no antigo edifício das minas, e é um centro moderno com múltiplos espaços para explorar as diversas ciências naturais e exatas. Integra áreas expositivas, módulos interativos, uma gruta virtual, um laboratório, um cibercafé, um auditório, espaços recreativos e um miradouro. Entre o mar e a serra, Grândola também se conhece melhor encostado ao balcão de uma das suas muitas tabernas, onde reinam o cante e os petiscos alentejanos.



Feira de Agosto é o maior certame do concelho

A grande festa de Grândola regressa à Vila Morena entre os dias 24 e 28 de agosto. Este ano o cartaz musical da Feira de Agosto conta com nomes como Sérgio Godinho, Agir, Miguel Araújo, Matias Damásio e Resistência para cinco dias de animação.