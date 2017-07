Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hambúrgueres ‘açorianos’ da Soung Burger são um sucesso

O pão brioche é produzido todos os dias. Os molhos são criados pela própria marca.

Foi a partir do pensamento ‘Os hambúrgueres não são todos iguais’ que os proprietários da cadeia de restaurantes japoneses Sushisan criaram a Soung Burger, hamburgueria inaugurada em junho e localizada no Parque das Nações, em Lisboa.



O novo espaço só utiliza carne dos Açores certificada, pão brioche produzido diariamente e de forma artesanal, molhos criados pela marca e ingredientes, sublinha a casa, "sempre frescos e de qualidade".



Mas vamos à oferta. O Burger Tuga é um dos ex-líbris; são 150 gramas de carne dos Açores, presunto e queijo da serra. Custa 9,90 €.



Já o Burger Japonês tem a mesma quantidade de carne, à qual se juntam cogumelos Shitake (8,90 €). O bacon cheeseburguer é mais ‘composto’: além da carne açoriana, leva bacon fumado, cheddar e cebola roxa caramelizada (9,90 €).



Todos os hambúrgueres incluem tomate, alface ou rúcula e um molho. E são acompanhados com batata frita com alecrim.