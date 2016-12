História à beira-mar em Caminha

Em 45 anos, o Festival de Vilar de Mouros contou com 13 edições e deu palco a mais de 150 grupos e cantores, com destaque para Elton John, em 1971, U2 em 1982 e o agora Nobel da Literatura Bob Dylan em 2004. Ainda a digerir estrondosos acordes, chegamos a Vila Praia de Âncora para testemunhar no Dólmen da Barrosa a antiguidade destas terras e no Forte da Lagarteira a sua importância estratégica e militar.O peixe grelhado tem, neste canto do Minho, outro sabor, porque vai para a brasa poucas horas depois de pescado no rio ou no mar, e o almoço abre o apetite para uma tarde passada no Centro Histórico da vila.Sobe-se à Torre do Relógio – relógio público desde o século XVII – e observa-se, para um lado, a praça central com o seu monumental Chafariz do Terreiro, que tem quase 500 anos, e, para o outro, a Igreja Matriz, que começou a ser construída no século XV e é um dos grandes exemplos nacionais do estilo gótico manuelino.