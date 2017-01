Hotel Minho: O espaço ideal para relaxar

Já as suites, que são independentes do edifício principal do hotel, têm dois pisos, terraço e jardim e são decoradas seguindo a inspiração de uma determinada época artística, combinando conforto, luxo e originalidade.Se não chegar para reparar forças para o novo ano, uma visita ao spa é obrigatória. Neste espaço, os duches, piscina, sauna, banho turco e jacuzzi aliam-se ao mel e ao vinho e proporcionam uma autêntica viagem pelos sentidos.