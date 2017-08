Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iguarias do mundo no Mestizo

Espaço oferece viagem gastronómica por Angola, Cabo Verde, Brasil, Jamaica, Moçambique, entre outros, sem sair de Lisboa.

Por Natacha Nunes Costa | 19:02

Abriu em Lisboa um restaurante que promete uma viagem gastronómica pela cultura mestiça através de 27 pratos. Chama-se Mestizo, fica na avenida D. Carlos I, e oferece aos clientes a possibilidade de experimentarem iguarias de países tão distintos como Brasil, Moçambique, Peru, Jamaica, África do Sul, Angola, Cabo Verde, Cuba e São Tomé e Príncipe.



Mário Cajada é o responsável pelo projeto. O empresário já tinha mostrado gosto pela influência de outros países na Champanheria do Largo, junto à avenida da Liberdade - espaço do qual é também proprietário-, mas é no Mestizo que mais sobressai o gosto de Mário pelas gastronomias internacionais.



No menu vai encontrar pratos tão diferentes como muamba de galinha, barriga de leitão com feijão preto e jalapenho, caril de gambas com arroz de amêndoas e ceviche. E até na sobremesa é surpreendido com quindin, mousse de tamarino e casquito de goiaba. Junto ao preço dos pratos tem a indicação dos países a que correspondem.



Tal como a refeição, a decoração do espaço é colorida e conjuga elementos tropicais, selvagens e tribais. Às quintas e aos sábados esta viagem é acompanhada por música ao vivo.



FICHA

MESTIZO

Av. D. Carlos I, 140,Lisboa

Telefone

213 970 226

Preço médio

Entre 20 a 30 euros

Horário

Terça e quarta das 19h30 às 00h00. De quinta a sábado até às 2h00.

Cartões Sim

Fumadores Não