Jesuítas, tentações triangulares

Doces aliam camadas de massa folhada a um banho de açúcar secreto.

Por Carolina Canha | 10:30

Os jesuítas, bolos de forma triangular feitos de massa folhada, têm um novo espaço de venda na cidade do Porto pela ‘mão’ da confeitaria Moura.



A receita compõe-se essencialmente de massa folhada, recheio cremoso e um banho de açúcar, cuja receita permanece guardada na família Moura há mais de 100 anos.



Há quem defenda que o nome se deve ao formato, numa imitação dos trajes dos monges jesuítas. A certeza é que este doce tradicional surgiu em Portugal pelas mãos de um pasteleiro espanhol que trabalhou na conhecida confeitaria de Santo Tirso.



O segredo de família é dividido em três: a massa folhada, o recheio cremoso e a calda de açúcar que o cobre, chamado ‘banho’, residindo o mesmo no modo de produção, com o uso dos tradicionais ingredientes.



Depois de um espaço no Mercado do Bom Sucesso, no Porto, chegou agora a uma segunda loja na Invicta, no n.º 115 da rua Rodrigues Sampaio, aberta de segunda a sábado. Cada bolo custa 1,20 €.