Marisco e Peixe fresco no Baía Tejo

No escondido recanto da praia fluvial do rosário, na Moita, o Baía Tejo permite embarcar numa viagem pelos sabores da tradição portuguesa, com um travo a maresia. Quase com os pés ‘de molho’ no Tejo, este espaço panorâmico, com uma arquitetura moderna, a evocar a temática marítima, associa uma vista deslumbrante para Lisboa além-rio com pratos de peixe e marisco de excelência.A estrela da casa é a caldeirada à Fragateiro, aromática e recheada de sabor, inspirada pelo prato tradicional confecionado pelos pescadores nas fragatas que atravessavam o Tejo. Sem mácula são também apresentadas as açordas (de sapateira, marisco ou bacalhau), servidas em pão alentejano.Merecem também destaque as deliciosas cataplanas – em que a de tamboril revela toda a frescura do peixe servido no restaurante – e o arroz de marisco, que promete surpreender. E porque peixe fresco pede sushi, há espaço no Baía Tejo dedicado a esta iguaria japonesa, tratada com todo o preceito. Sem esquecer a tenra carne grelhada, na travessa tropical (em estilo ‘surf n’ turf’), que tem paralelo concorrente na versão de peixe e marisco. Boa nota também para a carta de vinhos regionais.