Na tradicional e moderna Maia

Regressando ao centro da cidade, torna-se também imperativo subir à Torre do Lidador, situada junto à câmara municipal. Neste caso não se trata de visitar o edifício em si, que é o quinto mais alto do país, mas sim de aproveitar a vista que aquele proporciona. Do cimo da Torre, que tem um total de 92 metros, é possível ter uma visão plena sobre toda a cidade. É, sem dúvida, uma experiência única.



Antes de dar a visita por terminada, há também que conhecer o Mosteiro de Moreira, que se destaca pelas alminhas no exterior e pela relíquia do Santo Lenho de Moreira. Esta relíquia diz respeito a um pequeno pedaço de madeira que se acredita ter pertencido à Cruz de Cristo e se encontra encastoado num esplêndido relicário. Uma verdadeira peça da história que torna a Maia numa cidade ainda mais rica.



É uma cidade intimamente ligada à fundação do nosso país e foi por lá que passaram importantes figuras da nossa história.Falamos, pois claro, da Maia, situada na Área Metropolitana do Porto. Com um património único repleto de monumentos e museus, obras incontornáveis de arquitetos e espaços verdes, esta cidade é uma terra de tradições, mas possui simultaneamente os olhos postos no futuro. Um perfeito exemplo dessa mesma rica combinação é o Monumento em Honra aos Maiatos, que salta logo à vista assim que se entra na cidade. Da autoria dos arquitetos Luís Filipe Pais de Figueiredo e Zulmiro de Carvalho, esta obra é constituída por um conjunto de pirâmides de granito e teve como inspiração o Arco do Triunfo. Este monumento foi criado em honra ao esforço dos maiatos na construção da cidade.E quando se fala de história, sem dúvida que é obrigatório visitar o Museu de História e Etnologia, localizado na vila do Câstelo da Maia. É lá que os visitantes podem ficar a saber tudo sobre as origens desta terra, das suas gentes e das heranças sociais.