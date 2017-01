Novo pastel com Bombons de chocolate

E se o Ferrero Rocher não lhe enche as medidas, pode sempre testar as natas de Nutella ou After Eight.



O resultado pode ser apreciado de segunda a sábado na avenida do Uruguai, 11, por 1,50 euros. Mas apresse-se: esta iguaria desaparece das montras da pastelaria no início do próximo ano.E se o Ferrero Rocher não lhe enche as medidas, pode sempre testar as natas de Nutella ou After Eight.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Melhor do que um pastel de nata, só mesmo um que saiba a Ferrero Rocher. Foi mesmo isso que pensou a Pastelaria Nata & Pão, situada em Benfica, Lisboa, que voltou a inovar e a juntar chocolate a um dos mais famosos bolos portugueses.Para preparar esta novidade, a magia começa na altura da cozedura: o conteúdo do pastel é feito da mesma maneira de sempre, mas um pedaço de Ferrero Rocher é acrescentado ao recheio antes de o bolo ir ao forno.Assim, o travo único dos famosos chocolates – tão apreciados nesta altura do ano – mistura-se com o resto e confere uma nova dimensão de sabor e textura ao mais tradicional dos doces.