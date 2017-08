Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O brilho das luzes de Nova Iorque descobre-se nas ruelas e nos bairros

A cidade que nunca dorme tem de ser vista das alturas.

Por Daniela Espírito Santo | 17:56

Nova Iorque é bem mais que Manhattan, mas há poucos sítios que se comparam a este bairro. Passear pelas ruas que tanto vemos nos filmes e nas séries é impagável e parece que tudo acontece na cidade que nunca dorme, mas a melhor maneira de conseguir perceber a dimensão deste ‘melting pot’ é mesmo subir aos mais altos arranha-céus e observar a vida que se move lá em baixo, imparável. O Empire State é, porventura, o ‘spot’ preferido para observar Nova Iorque do alto, mas o ‘Top of the Rock’, tantas vezes esquecido, merece uma visita demorada. O novíssimo One World Observatory, cheio de tecnologia imersiva e carregado de simbolismo (ou não estivéssemos a falar da zona onde se erguiam as Torres Gémeas), é já paragem obrigatória.



Homenagear o passado com os olhos postos no futuro

"See forever" (Veja para sempre). É este o slogan do One World Observatory, situado no topo do One World Trade Center, o edifício que se impõe nos céus da ‘Big Apple’ onde antes se viam as malogradas Torres Gémeas. Uma autêntica fortaleza digital, esta nova atração conquista não só pela vista, mas também pela inovação, presente em todas as etapas da experiência. Subir ao topo do Mundo demora apenas um minuto num elevador e ver para sempre é, por si só, uma verdadeira experiência interativa. A não perder.



Debaixo de terra

Se olhar para a cidade do alto é imprescindível, já mergulhar nas profundezas de Nova Iorque é menos comum, mas igualmente entusiasmante. Fora do roteiro do turista mais comum, há um verdadeiro tesouro à espera de quem se queira aventurar nas vísceras de Manhattan. O Federal Reserve Building, alojado no Financial District (zona financeira), alberga cofres pejados de ouro que podem ser visitados gratuitamente. As visitas guiadas acontecem de segunda a sexta-feira, seis vezes por dia. Mas atenção: não é permitido entrar sem efetuar reserva online e é preciso pedir bilhetes com alguma antecedência, porque as datas costumam esgotar muito rapidamente.



Ficha de viagem

Morada

Manhattan é um dos cinco bairros que compõem a cidade de Nova Iorque, EUA.

Preço da diária

Dormir em Manhattan pode ser um verdadeiro desafio para a sua carteira. Arranjar hotel em New Jersey ou Brooklyn é uma boa opção se quiser poupar.

Cartão de crédito

A maioria dos cartões de crédito usados em Portugal funciona nos EUA. A moeda nacional é o dólar.