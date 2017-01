O importante pedaço de história da Póvoa de Varzim

E ainda antes de abandonarmos a cidade, há tempo para visitar o aqueduto da Póvoa de Varzim. Chegou a contar com 999 arcos e, no século XVIII, era utilizado para transportar água entre Terroso e o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. Trata-se de mais um monumento nacional que prova que a Póvoa de Varzim tem recantos à espera de serem descobertos.



No roteiro não pode também faltar uma visita à Cividade de Terroso, uma das mais importantes estações arqueológicas da cultura castreja do Noroeste Peninsular. Foi ocupada desde o séc. VIII a.C. até ao séc. III d.C. e trata-se de um local de interesse para o estudo do povoamento desta região. Um outro importante marco na história da cidade é, sem dúvida alguma, a igreja de São Pedro de Rates. Foi mandada construir no século XII pelos condes D. Henrique e D. Teresa, pais do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, e é um dos mais importantes edifícios da história da arquitetura românica no nosso país.E ainda antes de abandonarmos a cidade, há tempo para visitar o aqueduto da Póvoa de Varzim. Chegou a contar com 999 arcos e, no século XVIII, era utilizado para transportar água entre Terroso e o Mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde. Trata-se de mais um monumento nacional que prova que a Póvoa de Varzim tem recantos à espera de serem descobertos.

A beleza das praias salta de imediato à vista quando se entra na cidade. Póvoa de Varzim está situada mesmo à beira-mar e as suas gentes há muito que vivem da arte da pesca. Acima de tudo é uma terra que respira tradição e que esconde um passado histórico muito rico.Mas para quem quer conhecer a cidade, o ideal é mesmo começar pelo centro. Visitar as praias, na Avenida dos Banhos, e apreciar a beleza do mar, que ali costuma dar ares de revolta. Depois podemos partir para o porto de pesca, ponto de partida e de regresso de dezenas de pescadores. É lá que é possível apreciar um pouco desta arte, ver os barcos e conhecer as histórias de quem faz do mar o seu ganha-pão.Nesse sentido torna-se também imperativo visitar o Museu Municipal de Etnografia e História. As cenas da vida poveira - a faina, os modelos de barcos de pesca, as tradições, a religião e as crenças - são, sem dúvida, o ponto de maior interesse daquele espaço, que foi fundado no ano 1937.