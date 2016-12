Queimar os doces de Natal

Coloque os doces na mesa apenas na véspera e dia de Natal, pois longe da vista, longe da barriga. A tentação será menor. Quando abusar dos doces reduza nas porções das refeições. Combata a fome entre as principais refeições do dia com fruta.Evite também os hidratos de carbono brancos, nomeadamente o pão, arroz, massas, batatas, cereais. Aproveite para acompanhar todas a refeições com água ou chá. Fuja dos refrigerantes e do álcool.Há quem utilize o método dos lembretes. Quer no frigorífico, quer na dispensa, alertando e avisando para as consequências e os sacrifícios que serão necessários para combater essa tentação.Lembre-se, aproveite para se inscrever numa das corridas de São Silvestre da sua localidade. Permitem ter um objetivo, obrigando a treinar com regularidade. É que os treinos permitem aferir do peso ganho e nas dificuldades que isso acarreta. Não diga não a nada, mas são precisos cuidados!