Surpreenda com esta inovadora receita de salmão

Kimuchi de salmão





Esta é uma entrada fácil de preparar, De acordo com o chef Surya Saha. É fresca e saborosa. Para fazer esta receita vai precisar dos seguintes ingredientes: um lombo de salmão bem fresco, molho Kimuchi (molho japonês que se encontra em lojas da especialidade), uma cebola, dois dentes de alho, um tomate pelado, cebolinho, um talo de alho-francês e uma colher de chá de piripíri.



Comece pelo cebolinho. Pique muito bem este ingrediente.



Lave um talo de alho-francês e pique também muito bem.



Descasque dois dentes de alho e pique.



Descasque a cebola e pique bem.



Chegámos à parte de preparar o molho: misture o alho e a cebola picados com um pouco de tomate pelado. Adicione uma colher meio cheia de chá de piripíri e um pouco de molho Kimuchi.



Junte tudo numa tigela e passe com a varinha mágica. vai ficar um tipo de puré, mas mais para o líquido. reserve para depois temperar o salmão.



Corte o salmão em tiras e, depois, aos cubos.



Numa tigela, junte o salmão aos cubos e um pouco do molho que preparou. Junte cebolinho e mexa muito bem com a ajuda de uns pauzinhos. Para servir, o chef surya saha recomenda um prato raso. coloque o salmão no prato e polvilhe com sementes de sésamo e um pouco de alho-francês bem picado. Pode enfeitar o prato com pepino e servir com gengibre e wasabi. está pronto a consumir. Bom apetite!



O salmão é aquele peixe alaranjado que é muito versátil. Pode ser consumido cru, fumado, grelhado, ao vapor ou simplesmente ser usado como recheio de salgados. Nos restaurantes japoneses domina e é muito apreciado como ingrediente para preparar várias iguarias.O kimuchi de salmão é um desses pratos. E é também uma das entradas do menu do restaurante Sushima, em Lisboa, onde a ementa chega à mesa num tablet e se destaca pelo menu de degustação, nu- ma versão ‘all you can eat’, ao almoço (15 euros) e ao jantar (20 euros). O chef Surya Saha, indiano que cresceu na cozinha do restaurante do pai, na Índia, e que cedo partiu para absorver outras experiências, desvenda os segredos da sua receita. Pode ser uma ótima sugestão de entrada para um jantar especial, como na noite da passagem de ano.O salmão é servido aos cubinhos com um molho picante suave. O kimuchi do chef Surya Saha tem mais ingredientes. Usando este molho típico japonês como base, o chef do Sushima junta-lhe cebola, alho picado e tomate pelado, com um toque ligeiro do piripíri. As sementes de sésamo e o alho- -francês, finamente picado, dão-lhe depois aquele toque final, que abre o apetite para muito mais.