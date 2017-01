Surpreenda com um chili especial

Chili à Anna’s Cookies

De acordo com a Ana Ferreira, o Chili À Anna's Cookies é muito fácil de preparar. Assim, para fazer esta receita para duas pessoas precisa dos seguintes ingredientes:



Duas cebolas, um dente de alho, meio pimento vermelho, polpa de tomate (duas colheres de sopa), feijão preto (250 g), dois ovos, um wrap, queijo ralado, sal, pimenta, azeite q.b., piri-piri, cominhos e louro.









Comece por picar finamente a cebola e o pimento.



Leve uma frigideira ao lume com um pouco de azeite. Deite a cebola e o alho picado. Deixe refogar.



Moa as especiarias até ficarem em pó: os cominhos, o louro e a pimenta. Deite no refogado e mexa muito bem.



Junte o pimento bem picado e mexa bem.









Adicione as duas colheres de polpa de tomate e um pouco de piri-piri.



Adicione o feijão preto já cozido. Mexa e deixe apurar uns minutos.



Tempere com sal a seu gosto e mexa. Deixe dois minutos e apague o lume.







Prepare o wrap para forrar os tachinhos que vão ao forno. Corte um wrap ao meio com a ajuda de uma tesoura.



Coloque os wraps nos tachinhos e deite o preparado. Em seguida deite um ovo. Faça uma cova no preparado com a ajuda de uma colher para o ovo cru ficar central e não se desfazer antes de ir ao forno.









Deite queijo ralado a seu gosto e leve ao forno a 180 graus, Está pronto quando o queijo derreter. Deve servir acompanhado com uma salada verde. E está pronto a comer. Bom apetite!



Passar em frente ao número 22 D na Rua Marquesa de Alorna, na zona de Alvalade, em Lisboa, logo pela manhã, dá gozo e faz crescer água na boca.Cheira a pão, croissants, biscoitos e bolachas. Tudo acabado de sair do forno e feito pelas mãos de Ana Ferreira, a criadora do salão de chá Anna’s Cookies, que ganhou fama sobretudo pelas bolachas. E que bolachas! Estas são diferentes. São recheadas com chocolate de leite, negro ou branco, com laranja e chocolate, chocolate e pimenta-rosa, gengibre, canela, alfarroba ou frutos vermelhos. Comer uma não chega. Vai-se à segunda ou terceira muito facilmente. Só o bom senso pára a tentação da gula.Mas Anna’s Cookies não tem apenas doçaria. À hora de almoço, os aromas da cozinha mudam e os pratos são vegetarianos. Há empadão de seitan, alho francês com natas, almôndegas, alheiras e hambúrgueres e lasanha de vegetais.E também há chili. Um prato saboroso, ótimo para aquecer o corpo e a alma nos dias mais frios. Leva feijão preto, pimento, cebola, tomate e alho. Tudo bem temperado com especiarias como pimenta, louro e cominhos e um suave picante. Vai ao forno e sai de lá com um crocante de queijo ralado por cima. Resta meter a colher e descobrir o resto.