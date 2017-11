Tapas mediterrânicas no Café Castelo de Silves

Espaço dentro de fortificação militar com mais de mil anos propõe pratos reinventados com produtos típicos da região.

Por Rui Pando Gomes | 18:37

No ponto mais alto da colina em que a cidade algarvia assenta, os visitantes podem provar os vinhos do concelho, sumo de laranja de Silves ou um medronho com água tónica, sempre rodeados pelas muralhas em taipa, revestidas pelo grés vermelho.



É uma lição de história temperada com sabores típicos em pleno castelo, onde nos meses de verão há música e massagens durante o evento ‘Sunset Secrets’.

Rodeados de muralhas, todos os lugares do Café Castelo de Silves têm vista para uma das mais imponentes obras de arquitetura militar que os árabes deixaram no Algarve, com mais de mil anos de existência.O espaço foi criado depois de uma profunda reabilitação da fortificação. Começou a ser gerido, há quase cinco anos, por José Sales e Miguel Vieira, que reinventaram receitas tradicionais de tapas mediterrânicas e deram ‘sabor’ ao lugar idílico e histórico.É aqui que os visitantes podem saborear pratos feitos com produtos da região. Entre as sugestões está a muxama de atum (uma espécie de presunto do mar) com espuma de coentros, gotas de azeite e amêndoas torradas ou os figos gratinados com queijo de ovelha e presunto, regados com mel aromatizado com alecrim.