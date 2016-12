Um pôpa de inverno

Nada excessivo, diga-se desde já. A nosso ver, o branco de 2015 vai, com mais alguns meses em garrafa, revelar alguma complexidade entre fruta, madeira e mineralidade. Mas o tinto de 2014, feito de vinhas velhas, já está fantástico, com a mistura de fruta e especiarias e, na boca, com sensações vegetais. Bela coleção.



Ora, esta marca Pôpa Black Edition (desenhada com um rigor de joalharia no que diz respeito a rótulos e garrafas) apresenta-nos um tinto e um branco que revelam muito cuidado na escolha das uvas e no tratamento que sofrem na adega, em particular no que diz respeito ao trabalho de barricas.Nada excessivo, diga-se desde já. A nosso ver, o branco de 2015 vai, com mais alguns meses em garrafa, revelar alguma complexidade entre fruta, madeira e mineralidade. Mas o tinto de 2014, feito de vinhas velhas, já está fantástico, com a mistura de fruta e especiarias e, na boca, com sensações vegetais. Bela coleção.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Quinta do Pôpa nasceu, por assim dizer, em 2003. Os primeiros vinhos chegaram mais tarde, juntando-se à oferta muito diversificada que vem do Douro. Como o bairradino Luís Pato era consultor do projeto, os primeiros vinhos surgiam com uma frescura e leveza pouco habituais em tintos do Douro.Deram que falar, e quando, há menos de dois anos, apareceu o Quinta do Pôpa Homenagem 2009 (homenagem da família a Francisco Ferreira, conhecido justamente como o Pôpa), quem escrevia sobre vinhos ficou com aquela ideia de alto lá e pára o baile que aqui há coisas sérias. Não estávamos apenas perante mais um produtor do Douro.A empresa foi fazendo o seu caminho e, recentemente, entendeu que lhe faziam falta no portfólio vinhos de gama média. Tinham (e têm) bons vinhos de gama de entrada e topos de gama, mas nada na faixa dos 10/15 euros.