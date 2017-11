Receitas para um Final Perfeito

17:54

Bolo de laranja é sempre uma alegria para toda a família. Esta receita com cobertura de merengue e chocopintas Pingo Doce é uma excelente opção para as festas de aniversário. Só precisa de 30 minutos para preparar este bolo cheio de cor e sabor. As crianças vão adorar!

Veja a receita completa em pingodoce.pt.