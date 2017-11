Creme de curgete e couve-flor com agrião e conchinhas do mar

Receitas ideais para um almoço na escola

18:10

À couve-flor e à curgete acrescenta-se o sabor macio do alho-francês e a verdura do agrião, para se reconfortar com esta sopa cremosa, acompanhada por uma fatia de pão.

As conchinhas são uma forma divertida de os seus filhos comerem peixe, juntando às conchinhas de massa lombos de pescada envoltos num molho surpreendente de polpa de tomate, aipo, coentros e pedacinhos de cenoura. Acompanhe com brócolos.

Ideal para um almoço na escola!

Veja a receita completa em pingodoce.pt.