Receita do Dia-a-dia

07:00

Uma forma diferente de saborear todas as cores dos pimentos é servi-los numa marinada de polpa de tomate e cebola, sobre um pão naan indiano, com tomilho e muito fácil de fazer. Experimente decorar com azeitonas pretas, manjericão e orégãos.



Veja a receita completa em pingodoce.pt.