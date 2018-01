Receita do Dia-a-dia

07:00

O atum é um ingrediente muito versátil e muito fácil de preparar. Esta receita combina o sabor das ervas com as cores de uma salada de massa, curgete, rúcula selvagem e tomate. Preparado no momento, é uma excelente opção para servir num jantar de amigos.

