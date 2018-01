Receitas para crianças

07:00

Para começar bem o dia e cheio de energia basta triturar banana, framboesas e amoras com leite e gelo e servir com lascas de chocolate e canela polvilhada. Um batido irresistível para um pequeno-almoço rápido e cheio de cor. As crianças vão ficar deliciadas e ninguém se atrasa… a sair de casa!



Veja a receita completa em pingodoce.pt.