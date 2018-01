Receita de Dia-a-dia

10:48

Uma mistura improvável que resulta na perfeição. Atum dos Açores com tomate e cebola temperado com noz-moscada e cebolinho. Tudo servido em fatias de beringela fritas. Uma sugestão original para experimentar em qualquer altura do ano.



