Receita para um final perfeito

16:17

Impossível de resistir. Bolo de chocolate com um toque de baunilha e Baileys. Finalize com chocolate preto belga derretido numa cremosa calda com mel e raspas para decorar. Uma verdadeira delícia, ideal para celebrar o Dia dos Namorados!



Veja a receita completa em pingodoce.pt.