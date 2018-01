Receita do Dia-a-dia

07:00

As ervilhas de cor verde e sabor adocicado podem servir de refeição ou de acompanhamento. Nesta receita, junte as ervilhas, os choquinhos, o chouriço e o tomate e tempere com uma mistura de ervas aromáticas picadas que lhes vão dar um sabor especial.



Veja a receita completa em pingodoce.pt.