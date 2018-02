Receita do Dia-a-dia

07:00

Sabemos que maçã e canela são um casamento perfeito. Experimente esta forma muito original de servir as maçãs recheadas cobertas com tiras de massa quebrada. Acompanhe esta sobremesa com iogurte polvilhado com canela. Ninguém vai conseguir resistir.

Veja a receita completa em pingodoce.pt.