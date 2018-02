Receita para uma refeição rápida

12:17

Esta receita de mexilhão convida-nos a viajar até à India. O molho de caril apura o sabor do mar e dá-lhe um toque exótico e aromático. A preparação é simples, bastando 15 minutos para surpreender à mesa com um prato fresco que poderá acompanhar com arroz ou salada.



Veja a receita completa em pingodoce.pt.