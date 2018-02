Receitas para crianças

As crianças adoram panquecas e esta receita com requeijão e mel é cheia de sabor. Para o topping, a nossa sugestão é fruta e iogurte, mas a imaginação não tem limites. Aproveite as férias de Carnaval e desafie as crianças para cozinhar. Em 30 minutos está pronto o lanche!



Veja a receita completa em pingodoce.pt.