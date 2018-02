Receita do Dia-a-dia

Para quem gosta da mistura de sabores doces e salgados no mesmo prato, estes camarões marinados com alho, pimenta e sumo de laranja são uma delícia servidos com uns bimis muito tenros e envolvidos em linguine. Só precisa de 15 minutos e o jantar está pronto.



