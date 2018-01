Receita leve e saudável de peixe com legumes

Receita do Dia-a-dia

Esta altura do ano pede receitas leves e saudáveis, mas com todo o sabor. Prepare estas postas de peixe-espada-preto, com lâminas de batata, pepino e ervilhas, regadas com um molho de azeite e lima, com um toque de picante de malagueta. Acompanhe com uma salada de agrião e alface, com rodelas de maçã e pinhões tostados.



Veja a receita completa em pingodoce.pt.