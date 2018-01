Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gin com cheiro a Douro

Gran Cruz conseguiu vários parceiros para chegar à receita do gin destilado em Espanha.

20:24

A febre do gin pode estar a uma temperatura mais baixa, mas isso não significa menor criatividade por parte de algumas empresas portuguesas.



Há cerca de um mês ficámos a conhecer dois gins da muito jovem Destilaria Monte da Bica (o Gin Bica e o GinBlot) e hoje temos este Ventozelo Premium Dry Gin, que é, provavelmente, o mais fino e elegante gin nacional que provámos nos últimos tempos. Nacional mas com algum trabalho feito em Espanha. Ou seja, os responsáveis do grupo de vinho do Porto Gran Cruz tiveram a ideia de meter numa garrafa de gin o mistério aromático que é a Quinta de Ventozelo - um micro universo botânico do Douro.



Vai daí convidaram para o projeto o Cantinho das Aromáticas, de Gaia (um jardim que é uma referência a nível mundial), e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar para desenvolver a receita que contou com álcool vínico da destilação de vinhos da Quinta de Ventozelo.



O trabalho de alambique propriamente dito foi realizado em Espanha, numa destilaria do universo La Martiniquaise, dona da Gran Cruz.



Como ingredientes principais temos o zimbro, tomilho limão, tomilho bela-luz, alfazema, perpétua roxa, coentros e hortelão pimenta.



Apesar da panóplia de gins que há por este mundo, muitos são lineares - cheiram intensamente a um elemento qualquer. Este Ventozelo é uma polifonia aromática sem fim.