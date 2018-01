Lisboa reorganiza teatros para preservar memória, racionalizar recursos e criar públicos

Por Lusa | 05:00

A preservação da memória, a racionalização de recursos e a criação de públicos para o teatro são objetivos da reestruturação da rede de teatros municipais, que a Câmara de Lisboa quer pôr em prática, na próxima temporada.

A declaração é da vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, que, em entrevista à agência Lusa, assegura que a autarquia não quer acabar com quaisquer teatros, antes continuar o investimento e o esforço realizado nos últimos anos.

"O objetivo do projeto é, por um lado, preservar a memória de alguns espaços emblemáticos da cidade, diversificar a oferta teatral, não só no que respeita aos conteúdos de programação propriamente ditos, mas também no que diz respeito aos modelos de gestão", disse Catarina Vaz Pinto, sublinhando que quando fala de preservação de memória está, "sobretudo, a falar de dois espaços emblemáticos da cidade".