Nicki Minaj defende irmão acusado de violar enteada

A cantora vai a tribunal testemunhar a favor de Jelani Maraj.

14:57

A cantora Nicki Minaj vai testemunhar a favor do irmão, Jelani Maraj, que está acusado de violar a filha da ex-mulher. O irmão da intérprete de "Anaconda", prepara-se para enfrentar o processo em tribunal, depois de em 2015, Jacquelina Robson, mãe da criança, o ter acusado de abusos sexuais à menor de 11 anos, durante pelo menos oito meses, segundo o site TMZ.



Nicki será testemunha no processo e prepara-se para revelar que a mãe da criança exigiu 21 milhões de euros para que as queixas fossem retiradas. Para os avogados de Jelani Maraj, esta acusação não passa de um plano para extorquir dinheiro à artista.



Segundo a imprensa internacional, o primeiro dia do julgamento foi marcado pela apresentação das teses dos advogados de Maraj, que alegam que o próprio casamento foi armado pela mulher, para dar o golpe do baú a Nicki Minaj.