Trump regressa a Washington a três dias da tomada de posse

O Presidente eleito deixou ainda uma mensagem aos diplomatas presentes no evento depois das suas perguntas sobre a ordem global estabelecida: "Temos um grande respeito pelos vossos países. Temos um grande respeito pelo nosso mundo".Trump também falou do seu vice-presidente, Mike Pence: "Tinha um par de belezas que poderia ter escolhido. Eram boas, mas talvez não tivessem trabalhado assim tão duro como o Mike".No evento, o Presidente eleito dos Estados Unidos afirmou antecipar uma massiva adesão à sua tomada de posse, marcada para sexta-feira.Depois do jantar, em homenagem ao presidente do Comité de Investidura Presidencial, Tom Barrack, Trump regressou a Nova Iorque para passar a noite.

O Presidente eleito dos EUA fez uma visita fugaz a Washington na terça-feira, após mais de um mês de ausência e apenas três dias da sua tomada de posse, para um jantar com 500 políticos, empresários e diplomatas.No seu discurso, Donald Trump elogiou Rex Tillerson, que designou para o cargo de chefe da diplomacia norte-americana, brincando com o novo emprego do presidente do Conselho de Administração da petrolífera ExxonMobil."Parece-me que é mais duro do que aquilo que ele pensava. Deixou a sua vida de sonho. Ia a um país, levava petróleo, ia a outro país. É duro trabalhar com estes políticos, certo? Ele vai ser incrível", afirmou Trump, ao manifestar-se "orgulhoso" da equipa que escolheu.