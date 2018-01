Vinho do Dão vai ter um museu virtual

Por Lusa | 13:40

A história do vinho em Portugal e, em particular, na região do Dão, será contada através de um museu virtual criado pelo grupo Lusovini, uma iniciativa que é apresentada na quarta-feira.

Inicialmente, o sítio da Internet do Museu Virtual do Vinho do Dão será lançado em português e em inglês. A terceira língua, ainda em 2018, será o mandarim e depois o francês.

"Decidimos investir num museu virtual da região vinícola em que temos a nossa sede, o Dão, porque 70% dos nossos vinhos são vendidos no estrangeiro e, portanto, a grande maioria dos nossos clientes não tem possibilidades práticas de nos visitar", justificou o presidente da Lusovini, Casimiro Gomes.