PSD: Passos deseja "transição com naturalidade", Rio concorda mas vê "alguma turbulência"

Por Lusa | 17:28

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, desejou hoje que a transição para a nova liderança se possa fazer "com naturalidade", tal como Rui Rio, embora o líder eleito considere que existe "alguma turbulência".

Pedro Passos Coelho e Rui Rio estiveram hoje reunidos durante mais de hora e meia na sede nacional do PSD, em Lisboa, e no final fizeram breves declarações aos jornalistas no pátio lado a lado mas escusaram-se a detalhar os temas discutidos no encontro.(CORRIGE O NOME DO INTERLOCUTOR DE PEDRO PASSOS COELHO NA REUNIÃO, QUE FOI RUI RIO).

Sobre a liderança parlamentar, Rui Rio afirmou que a conversa com Hugo Soares ainda não está marcada mas disse acreditar que decorrerá "com frontalidade, sem hipocrisia e com sinceridade de parte a parte".