Portimonense bate Marítimo e alcança primeira vitória fora

Por Lusa | 21:18

O Portimonense venceu hoje o Marítimo por 3-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, alcançando a sua primeira vitória fora na prova e agudizando a crise de resultados dos insulares.

Um 'bis' de Fabrício, aos 13 e 18 minutos, e um golo de Bruno Tabata, aos 29, colocaram os algarvios a vencer já por 3-0 ao intervalo, resultado que se manteve na segunda metade, impondo a segunda derrota consecutiva ao Marítimo, que somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer para o campeonato. (CORRIGE O NÚMERO DE JOGOS DO MARÍTIMO SEM VENCER: SÃO SETE E NÃO SEIS).

Com esta vitória, a equipa de Portimão subiu ao 10.º lugar com 24 pontos, enquanto os maritimistas são oitavos com 27.