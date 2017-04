50 Cent dá murro a fã durante concerto

O rapper 50 Cent teve um desentendimento com uma fã durante um concerto em Maryland, no sábado passado.

50 Cent dá murro a fã depois de esta o puxar do palco



Durante a atuação, o artista, que cumprimentava a plateia e dava a mão a alguns dos fãs que se encontravam na primeira fila do concerto, foi puxado com alguma força por uma mulher, o que fez com que caísse do palco para perto do público.



A reacção do rapper não se fez esperar: o artista disferiu um murro à fã, deixando em alvoroço o resto das pessoas que se encontravam no público.



Como forma de redenção, 50 Cent acaba por convidar a mulher para subir consigo ao palco. A fã aceita o convite e faz twerk (um movimento de dança) enquanto o artista canta.











O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito