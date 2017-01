A calma e o silêncio do Celorico Palace Hotel & SPA

O hotel tem ainda um restaurante, o Varanda das Camélias, cuja carta é marcada pelas comidas típicas celoricenses, como o bacalhau à Freixieiro, a posta de vitela ou o arroz de tamboril.



O Celorico Palace é o local ideal para ficarem os hóspedes que pretendem visitar a zona norte, uma vez que está localizado perto de cidades como Porto, Amarante e Guimarães. A calma da vila é uma das características mais vincadas, sendo que o hotel pretende fazer com que todos os visitantes se sintam como se estivessem em casa.O hotel tem ainda um restaurante, o Varanda das Camélias, cuja carta é marcada pelas comidas típicas celoricenses, como o bacalhau à Freixieiro, a posta de vitela ou o arroz de tamboril.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Aberto há quase seis meses, o Celorico Palace Hotel & SPA foi o primeiro quatro estrelas a abrir em Celorico de Basto. Ideal para quem quer ter uns dias de descanso, onde o silêncio é primordial, a unidade hoteleira tem como imagem de marca uma camélia – flor presente em quase todas as casas locais e ex-líbris deste concelho.Localizado mesmo no centro da vila de Celorico de Basto, o hotel tem 42 quartos, sendo dois suítes e quatro standard (maiores e mais luminosos).O SPA é equipado com sauna, banho turco, piscina interior, jacuzzi e ginásio. No verão, os visitantes podem ainda deliciar-se com uma piscina exterior, onde primam as vistas para as serras.