A dias do início das aulas em Angola a 'luta' é por uma vaga mesmo com "gasosa"

Por Lusa | 05:00

A poucos dias do início das aulas no ensino geral em Angola, milhares de pais e encarregados de educação ainda tentam conseguir uma vaga nas escolas públicas, que chegam a ser "negociadas", ilegalmente, acima de 40.000 kwanzas (175 euros).

Com cerca de 10 milhões de estudantes previstos para o novo ano letivo no ensino geral, que arranca em fevereiro em Angola, as autoridades angolanas admite a falta de salas e de professores deverá voltar a afastar vários milhares de alunos do ensino público.

A situação, que se sente em todo o país, está a levar à cobrança ilegal, em algumas escolas, pelas poucas vagas disponíveis, como confirmaram alguns encarregados de educação, que em entrevista à Lusa.