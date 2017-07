"A minha praia preferida é o Guincho"

Em agosto, Patrícia Candoso foge para o Norte. Em setembro vai para o Algarve.

13.07.17

PERFIL

Patrícia Susana Fonseca Candoso nasceu em Cascais a 3 de setembro de 1981. Formada em Ciências da Comunicação, foi na representação que se tornou conhecida. Estreou-se na novela ‘Sonhos Traídos’ em 2001. Como cantora já gravou três discos.

– Depende sempre do mês. Se for em agosto procuro sempre a zona Norte do País. Se for no mês de setembro, vou para o Algarve e assim acabo por fugir da confusão. Mas, regra geral, opto sempre por passar as férias de verão no nosso país, temos sítios tão bonitos que é uma pena não aproveitarmos.– A praia do Guincho, e tenho sorte porque fica perto da zona onde vivo. Então junto o útil ao agradável. Consigo ter acesso com facilidade, e é uma praia incrível. Para os dias que consigo sair mais cedo do trabalho, é sempre bom conseguir ir dar um mergulho ou apanhar um bocadinho de sol, antes de regressar a casa.– Praia, apesar de também gostar de piscina, mas a praia tem outro encanto e outra magia. É algo muito mais natural.– De preferência quente.- Prefiro biquíni, ainda não aderi à moda do fato de banho, apesar de haver alguns muito giros e que gosto, continuo a preferir o biquíni. Além disso, em relação às marcas continua a ser a melhor opção.- Calor e consequentemente praia e, claro, os amigos para tornar os dias muito mais felizes e animados.- Não, nunca fiz.- Se for com a pessoa de quem gostamos, a estação não é importante.- Não consigo eleger uma. As várias viagens que fiz, até as mais curtas acabaram por ser especiais e marcantes por algum motivo, ou pela companhia, ou pelo sítio onde estive, ou por momentos que tornaram a viagem inesquecível. É muito difícil selecionar a mais romântica, a resposta é todas.- ... nos pôr um sorriso na cara, para aproveitarmos mais tempo com os amigos, mas sobretudo, para ir à esplanada comer caracóis.